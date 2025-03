Meteo Umbria: instabilità e venti forti nei prossimi giorni

MeteoWeb

Dopo le ultime manifestazioni di maltempo che hanno interessato l’Umbria nelle prime ore della giornata, la circolazione depressionaria si sta gradualmente allontanando, consentendo l’ingresso di masse d’aria più secche. Questo cambiamento favorisce una parziale attenuazione della copertura nuvolosa, con il ritorno di timide schiarite. Tuttavia, questa tregua sarà solo temporanea, poiché la situazione meteorologica è destinata a peggiorare nuovamente nel breve termine. Un intenso flusso di perturbazioni atlantiche si appresta a investire la penisola, inaugurando una fase instabile e piovosa che si protrarrà fino al medio-lungo termine. Le precipitazioni, a tratti intense e persistenti, potranno essere accompagnate da temporali localmente violenti, con accumuli significativi in alcune aree e il rischio di disagi legati alle forti piogge.

Il quadro meteorologico sarà ulteriormente complicato dall’intensificazione dei venti meridionali, che soffieranno con forza su diverse regioni, contribuendo a rendere le condizioni atmosferiche più instabili. La persistenza di questo scenario impone particolare attenzione, soprattutto nelle zone più esposte al rischio idrogeologico e ai possibili disagi causati dalle raffiche di vento.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

