Meteo Umbria: maltempo fino a domenica, poi torna la stabilità con il freddo

Dopo le precipitazioni che hanno caratterizzato la giornata di ieri, l’Umbria sta vivendo una breve tregua meteorologica, ma il fine settimana resta segnato dal passaggio di nuove correnti perturbate di origine atlantica. Già nel corso del pomeriggio di oggi, infatti, la nuvolosità tenderà ad aumentare, favorendo lo sviluppo di rovesci e locali temporali che potranno interessare diverse zone della regione, con particolare attenzione alle aree già colpite nelle ultime ore. Domenica, seppur in un contesto più variabile e con maggiori spazi soleggiati rispetto alla giornata odierna, non sarà del tutto esente da fenomeni: nel pomeriggio potranno verificarsi nuovi episodi di instabilità, seppur con minore diffusione rispetto a sabato. Tuttavia, con l’inizio della prossima settimana, si delineerà un progressivo miglioramento delle condizioni atmosferiche, grazie all’ingresso di correnti più asciutte che porteranno stabilità.

A partire da martedì, l’arrivo di aria fredda da nord-est contribuirà a un generale calo delle temperature, soprattutto nei valori minimi. Le giornate di mercoledì e giovedì potrebbero registrare temperature notturne inferiori alle medie stagionali, con il rischio di gelate tardive, un’eventualità che, seppur in leggero ridimensionamento rispetto alle previsioni precedenti, merita attenzione nei prossimi aggiornamenti.

Nel lungo termine, l’evoluzione meteorologica suggerisce un possibile nuovo peggioramento a partire da venerdì 21 marzo, con l’ingresso di nuove perturbazioni che potrebbero riportare piogge e instabilità sul territorio umbro. Sarà dunque fondamentale monitorare gli sviluppi nei prossimi giorni per comprendere l’effettiva entità di questo possibile cambiamento.

