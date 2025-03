Meteo Umbria: maltempo e freddo tengono duro, migliora da domenica

MeteoWeb

La situazione meteorologica sull’Italia centrale, e in particolare sull’Umbria, continua a essere fortemente influenzata dalla presenza di un vortice depressionario attivo, responsabile di condizioni di instabilità diffuse e temperature al di sotto delle medie stagionali. Le correnti nord-orientali, piuttosto fredde per il periodo, stanno alimentando una fase di maltempo che interessa soprattutto le aree appenniniche e pedemontane, dove si registrano le precipitazioni più consistenti.

Nella notte appena trascorsa, le piogge si sono concentrate prevalentemente lungo i crinali e le zone pedemontane dell’Appennino, a causa dell’effetto stau provocato dal flusso da nord-est. Questo tipo di configurazione, tipica in presenza di correnti orientali, favorisce un incremento dei fenomeni lungo i rilievi esposti, mentre le aree più interne e occidentali dell’Umbria sono rimaste ai margini, interessate solo da piogge deboli e sparse.

Il quadro non subirà sostanziali variazioni almeno fino a sabato 29 marzo, con rovesci ancora possibili nella prima parte della giornata, soprattutto lungo la dorsale appenninica. Le condizioni resteranno perturbate, anche se si andrà lentamente verso un miglioramento. È attesa una graduale attenuazione dell’instabilità a partire da domenica, grazie a un lieve aumento della pressione atmosferica che porterà a una maggiore stabilità, pur in un contesto ancora dominato da venti di grecale moderati.

Il clima si manterrà su valori tipicamente tardo invernali: le temperature massime resteranno inferiori alle medie del periodo, e la sensazione di freddo sarà amplificata dalla ventilazione orientale persistente. Nonostante l’attenuazione progressiva dei fenomeni, la settimana prossima si aprirà ancora con un’atmosfera fresca e ventilata, prima di un più deciso ritorno a condizioni meteorologiche più stabili.

