Meteo Umbria: nubi e piogge incessanti in arrivo da lunedì

L’Umbria si trova a vivere una fase meteorologica di transizione, caratterizzata da una prima parte del weekend con residue nubi mattutine e un generale miglioramento nel corso della giornata. Dopo il passaggio della perturbazione che ha interessato il Sud Italia, la regione ha beneficiato di schiarite sempre più ampie già dal primo pomeriggio, con temperature massime che continuano a mantenersi superiori ai 15-16°C. L’influenza della copertura nuvolosa ha inoltre determinato un aumento delle temperature minime, creando un contesto climatico mite e instabile.

Tuttavia, il quadro meteorologico subirà un’evoluzione significativa a partire da domani, con il ritorno di foschie e nebbie nelle valli e nelle pianure nelle prime ore della giornata. Le temperature minime torneranno a calare, mentre masse d’aria umida di origine atlantica inizieranno a interessare la regione, inaugurando una settimana all’insegna delle precipitazioni. Le piogge, attese a più riprese tra lunedì 10 e domenica 16, potrebbero raggiungere quantitativi paragonabili alla media mensile di marzo in diverse aree dell’Umbria.

Per quanto riguarda il weekend, dopo una mattinata ancora caratterizzata da nuvolosità diffusa, il pomeriggio vedrà ampie schiarite e cieli generalmente poco nuvolosi, con una serata prevalentemente serena. Il quadro meteorologico tenderà nuovamente a cambiare nella giornata di domenica, quando il cielo si presenterà inizialmente velato, con la formazione di foschie e nebbie nelle zone pianeggianti e vallive. Nel corso della giornata, la copertura nuvolosa andrà progressivamente aumentando, fino a raggiungere condizioni di cielo nuvoloso o molto nuvoloso in serata, con la possibilità di precipitazioni sparse, più probabili nella parte occidentale e settentrionale della regione.

La fase di peggioramento sarà più evidente nella notte tra domenica e lunedì, quando le piogge diverranno più diffuse e intense, segnando l’inizio di una settimana in cui l’instabilità sarà la protagonista.

