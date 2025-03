Meteo Umbria: piogge primaverili e pulviscolo sahariano in vista

MeteoWeb

Sull’Umbria si apre una fase marcatamente primaverile, caratterizzata da instabilità diffusa e piogge ricorrenti, accompagnate da temperature che si manterranno sostanzialmente in linea con le medie stagionali del periodo. Il repentino cambiamento delle condizioni atmosferiche, avvenuto nelle ultime 24 ore, ha visto il progressivo abbandono dell’aria fredda che ancora resisteva, in parte, soprattutto nelle vallate interne come la Valnerina. Al suo posto si sta imponendo una massa d’aria più mite e umida di origine atlantica, destinata a insistere sulla regione per diversi giorni.

La causa di questo mutamento è da ricercare nell’insediarsi di un’area depressionaria sull’Europa sud-occidentale, che nei prossimi giorni continuerà a influenzare il tempo sull’Italia, con particolare coinvolgimento delle regioni centrali e settentrionali. Si tratterà di una circolazione perturbata, capace di convogliare con regolarità sistemi nuvolosi sull’Umbria, generando precipitazioni a più riprese già a partire dalle prossime ore.

Le prime piogge sono attese nella notte, con fenomeni sparsi che si muoveranno da ovest verso l’interno della regione. La giornata di domenica sarà dominata da cieli coperti e precipitazioni diffuse, con la possibilità anche di isolati episodi temporaleschi, specie nelle aree più esposte alla dinamica del fronte perturbato. Si tratterà di piogge tipicamente primaverili, a tratti moderate, alternate a momenti di attenuazione o pause asciutte.

Un ulteriore elemento da tenere in considerazione sarà l’arrivo di pulviscolo sahariano, trasportato dai venti meridionali che accompagneranno questa fase instabile. A partire dalla notte, infatti, una consistente quantità di polveri desertiche verrà sospinta verso l’Umbria, colorando i cieli di tonalità opache e lasciando evidenti tracce al suolo, soprattutto sulle auto, dopo eventuali piogge. Questo fenomeno, ormai sempre più frequente, è il risultato della connessione diretta tra le masse d’aria subtropicali e il Mediterraneo centrale, favorita dalle attuali configurazioni atmosferiche.

Sul fronte termico, non sono attese particolari sorprese. Le temperature si manterranno in linea con le medie climatologiche per la fine di marzo: valori contenuti nelle ore notturne e gradevoli durante il giorno, senza eccessi né in caldo né in freddo. All’orizzonte, almeno per ora, non si intravedono ritorni di aria fredda invernale, segno che l’atmosfera ha ormai imboccato con decisione la strada della primavera.

