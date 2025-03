Meteo Umbria: piogge e temporali in arrivo nei prossimi giorni

MeteoWeb

Le condizioni meteorologiche sull’Umbria stanno subendo un rapido cambiamento, con il ritorno di precipitazioni che, questa volta, potrebbero risultare più significative rispetto alle ultime ore. Dopo una notte in cui le piogge hanno sfiorato la regione, mostrando maggiore attività sulla Toscana e sulla Romagna, un nuovo e più intenso sistema nuvoloso si sta avvicinando da sud-ovest. Le prime precipitazioni sono attese già prima di mezzogiorno e si estenderanno progressivamente su tutto il territorio regionale nel corso del pomeriggio. In questa fase, non si esclude lo sviluppo di temporali locali, che potrebbero contribuire ad accumuli più rilevanti in alcune aree.

Il mese di marzo, sulla base dei dati storici registrati dal 1811 al 2024, vede generalmente una piovosità media compresa tra i 70 e i 75 mm nell’area perugina. Tuttavia, le dinamiche atmosferiche di questa settimana potrebbero portare la regione ad avvicinarsi rapidamente a questa soglia, se non addirittura a superarla. Dopo il peggioramento odierno e la giornata di domani, caratterizzata da un quadro meteorologico più variabile con la possibilità di piovaschi sparsi, un nuovo e più intenso fronte perturbato sembra destinato a interessare l’Umbria nella giornata di venerdì. Questo secondo impulso potrebbe apportare un ulteriore contributo significativo alle precipitazioni complessive del mese.

Inoltre, le attuali proiezioni modellistiche suggeriscono un ulteriore peggioramento per domenica 16, sebbene al momento sia necessario attendere conferme nelle prossime elaborazioni. L’attenzione è dunque rivolta all’evoluzione di queste perturbazioni e agli accumuli totali di pioggia che si registreranno nei prossimi giorni.

