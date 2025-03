Meteo Umbria: nuovo peggioramento, piogge e venti intensi

MeteoWeb

Dopo una giornata di relativa tregua tra due perturbazioni, il tempo in Umbria è destinato a peggiorare nuovamente a partire dalla serata. Le condizioni meteorologiche odierne si caratterizzano per un’instabilità diffusa, accompagnata da un generale aumento delle temperature e della ventilazione. Tuttavia, il quadro cambierà rapidamente con l’approssimarsi di una nuova depressione che, muovendosi dal Golfo di Genova verso il Nord-Est, darà il via a un peggioramento significativo nella giornata di venerdì 14 marzo.

Le precipitazioni previste potrebbero risultare particolarmente intense, soprattutto nelle aree centro-settentrionali della regione, mentre i venti meridionali subiranno un’ulteriore intensificazione, raggiungendo intensità moderate o forti. Il fine settimana sarà invece all’insegna della variabilità, con la possibilità di rovesci sparsi, sebbene non siano attesi fenomeni di particolare rilievo.

Gli ultimi aggiornamenti modellistici suggeriscono inoltre la possibilità di un rapido passaggio freddo a metà della prossima settimana, ma questa evoluzione necessita ancora di conferme. Per il momento, l’attenzione rimane focalizzata sull’imminente peggioramento, con la raccomandazione di prestare attenzione alle condizioni meteo avverse previste nelle prossime ore.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.