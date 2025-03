Meteo Umbria: piogge, vento e un’ondata di freddo in arrivo

MeteoWeb

L’Umbria continua a essere interessata da condizioni atmosferiche di spiccata variabilità, con venti ancora moderati e precipitazioni sparse che hanno caratterizzato le ultime ore. Durante la notte, piogge irregolari hanno bagnato diverse zone della regione, risultando più intense sull’orvietano e nel sud dell’Umbria, seppur con una distribuzione disomogenea. Nel settore settentrionale, le precipitazioni sono state più consistenti, con accumuli che localmente hanno raggiunto i 20 mm.

La giornata odierna si è contraddistinta per un andamento meteorologico molto variabile, con alternanza di schiarite e annuvolamenti associati a rovesci, che si sono intensificati nel corso del pomeriggio, risultando più probabili nelle aree centro-settentrionali della regione. Questa instabilità si protrarrà anche nella giornata di domani, sabato 15 marzo, con ulteriori episodi di precipitazioni e un generale calo delle temperature. La diminuzione termica si farà più marcata nella giornata di domenica, quando il tempo subirà un progressivo miglioramento, sebbene non si possa escludere la possibilità di locali piovaschi pomeridiani, soprattutto nelle zone interne.

A partire da lunedì 14 marzo, la tendenza meteorologica sarà influenzata da un’espansione dell’alta pressione posizionata sul centro Europa, che favorirà una discesa di aria più fredda lungo il suo bordo orientale. L’ingresso di queste masse d’aria di origine continentale potrebbe determinare un raffreddamento significativo, con effetti maggiormente avvertibili sulle regioni nord-orientali e adriatiche dell’Italia. Il rinforzo delle correnti di grecale, tipiche di configurazioni invernali, porterà un nuovo calo delle temperature, con un possibile ritorno a condizioni più rigide rispetto alla norma del periodo.

Uno degli aspetti più rilevanti di questa evoluzione sarà il rischio di gelate tardive nella notte tra martedì e mercoledì. L’aumento della pressione atmosferica sul territorio italiano potrebbe favorire una riduzione dell’intensità del vento, condizione che, unita all’afflusso di aria fredda, potrebbe creare le condizioni ideali per il verificarsi di brinate e gelate nelle ore notturne. Questo scenario rappresenterebbe un potenziale pericolo per le colture, attualmente in una fase avanzata di fioritura a causa delle temperature superiori alla media registrate nelle scorse settimane. La possibilità di danni all’agricoltura rende dunque cruciale monitorare attentamente l’evoluzione delle previsioni nei prossimi giorni, al fine di valutare con maggiore precisione l’entità di questo raffreddamento e le sue possibili ripercussioni sul territorio umbro.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.