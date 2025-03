Meteo Umbria: sabbia sahariana e peggioramento nelle prossime ore

MeteoWeb

Sull’Umbria si sta verificando un fenomeno atmosferico piuttosto suggestivo: alzando lo sguardo verso l’alto, è possibile notare un cielo velato dalla presenza di ingenti quantità di sabbia sahariana, sospinte fin qui da intense correnti sciroccali in quota. Questo trasporto di polveri desertiche rappresenta l’anticipo di un cambiamento significativo delle condizioni meteorologiche, legato all’avvicinarsi di una perturbazione che comincerà a influenzare la regione a partire dalla serata.

Già nelle prossime ore, infatti, si prevede un aumento dell’instabilità, con piogge sparse e la possibilità di locali temporali che potranno interessare l’Umbria non solo nella serata odierna, ma anche nel corso della notte e nella giornata di domenica. La fase perturbata, tuttavia, non si esaurirà rapidamente: anche nei giorni successivi il tempo si manterrà a tratti instabile, con una nuova probabile fase piovosa attesa per martedì.

Soltanto a partire dal 27 marzo si intravede un miglioramento più deciso delle condizioni atmosferiche. L’ingresso di masse d’aria più secca dai quadranti orientali, in particolare dai Balcani, favorirà un progressivo rasserenamento dei cieli e un ritorno a condizioni meteo più stabili sull’intera regione.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

