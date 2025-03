Meteo Umbria: la tempesta Jana inaugura una serie di perturbazioni

MeteoWeb

L’Umbria si prepara a un cambio di scenario meteorologico con l’arrivo del flusso atlantico, che segnerà l’inizio di una fase perturbata destinata a interessare la regione nei prossimi giorni. La tempesta Jana, pur attenuandosi nel suo avvicinamento all’Europa centrale, porterà un peggioramento delle condizioni atmosferiche già dalla prossima notte, con le prime precipitazioni che, in alcune aree, potranno assumere carattere temporalesco. Questo primo impulso instabile inaugurerà una serie di perturbazioni che, a fasi alterne, caratterizzeranno il tempo in Umbria per l’intera settimana, determinando un’alternanza tra rovesci anche intensi e momenti di variabilità.

Il quadro termico si manterrà in linea con le medie stagionali, senza particolari sbalzi di temperatura, mentre i venti soffieranno prevalentemente dai quadranti meridionali, con occasionali rotazioni da ovest. Nelle ore notturne, con il transito del fronte principale, si prevede un’intensificazione della ventilazione, che potrebbe risultare particolarmente sostenuta, specie durante gli episodi temporaleschi.

L’instabilità che caratterizzerà i prossimi giorni riflette una dinamica atmosferica tipica della stagione primaverile, con un continuo alternarsi tra impulsi perturbati e pause di relativo miglioramento. L’evoluzione delle condizioni meteo sarà da monitorare attentamente, in quanto le precipitazioni potrebbero localmente assumere intensità significativa, soprattutto nei settori più esposti alle correnti umide atlantiche. La fase instabile potrebbe proseguire a più riprese, confermando un periodo dominato da un’atmosfera dinamica e mutevole, in cui i momenti di tregua saranno probabilmente solo temporanei prima di nuovi impulsi perturbati.

