Meteo Umbria: sole e temperature miti, ma da lunedì torna l’instabilità

L’alta pressione continua a dominare lo scenario meteorologico sull’Umbria, garantendo condizioni di tempo stabile e soleggiato su tutto il territorio. Le giornate trascorrono all’insegna di cieli sereni e temperature miti, con valori massimi che potranno raggiungere i 20°C, creando un contesto primaverile anticipato. Tuttavia, nelle ore più fredde della giornata, specialmente durante le prime ore del mattino, non si escludono la formazione di nebbie o foschie nelle valli interne, fenomeni tipici in presenza di un’alta pressione ben strutturata.

Questa fase stabile e asciutta proseguirà anche nel fine settimana, con un clima ancora gradevole e temperature sopra la media del periodo. Tuttavia, nel corso del weekend si assisterà a un graduale aumento della nuvolosità, segnale di un cambiamento imminente delle condizioni meteorologiche. A partire da lunedì, infatti, è atteso un peggioramento del tempo, con l’arrivo di nubi più compatte che potrebbero preludere a una fase più instabile nei giorni successivi.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

