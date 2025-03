Meteo Umbria: sole e temperature primaverili, ma il maltempo è pronto a colpire

MeteoWeb

L’Umbria si appresta a vivere ancora alcuni giorni di tempo stabile e temperature piuttosto miti, con un quadro meteorologico che fino a sabato 8 marzo sarà caratterizzato da condizioni soleggiate e clima gradevole nelle ore diurne. Le temperature massime registreranno un ulteriore lieve aumento, raggiungendo punte intorno ai 20°C, mentre nelle ore notturne e al primo mattino si manterrà un significativo divario termico, con il rischio di brinate e locali gelate nelle aree appenniniche. Le prime ore della giornata potrebbero essere caratterizzate dalla formazione di foschie e banchi di nebbia, destinati però a dissolversi rapidamente con il progressivo riscaldamento solare. Tra venerdì e sabato, il cielo tenderà a velarsi a causa dell’arrivo di nubi alte e sottili, segnali di un imminente cambiamento dello scenario meteorologico.

A partire da domenica 9 marzo, l’atmosfera inizierà a mostrare i primi segni di instabilità. L’avvicinamento di una perturbazione di origine atlantica determinerà un progressivo aumento della nuvolosità e un rinforzo dei venti meridionali, che contribuiranno a un’ulteriore variazione delle condizioni atmosferiche. Le prime precipitazioni potrebbero manifestarsi già in serata, con possibili rovesci nelle zone più occidentali della regione sin dal pomeriggio. Questo sarà il preludio di una fase meteorologica decisamente più perturbata, destinata a influenzare il territorio umbro per più giorni consecutivi.

A partire da lunedì 10 marzo, il maltempo potrebbe entrare nel vivo con l’avvio di una fase piovosa più strutturata, caratterizzata da fenomeni localmente intensi e distribuiti in modo irregolare sul territorio. L’evoluzione successiva resta ancora da definire nei dettagli, ma le proiezioni indicano la possibilità che questa fase instabile possa proseguire almeno fino al 16 marzo, alternando momenti di precipitazioni più diffuse a pause temporanee.

