Meteo Umbria: tempo in miglioramento, temperature in rialzo, ma con brinate mattutine

L’Umbria si appresta a vivere un progressivo miglioramento delle condizioni meteorologiche dopo le recenti instabilità che hanno interessato la regione. La depressione mediterranea, responsabile del maltempo al Centro-Sud Italia, si sta gradualmente spostando verso ovest, permettendo un ritorno a condizioni più stabili. Già nel corso della giornata odierna il cielo tenderà a schiarirsi, con nuvolosità in attenuazione dal pomeriggio-sera. Tuttavia, il miglioramento più evidente si registrerà da lunedì 3 marzo, quando il sole tornerà protagonista e le temperature massime inizieranno a salire, superando i 15-16°C e raggiungendo localmente i 20°C a metà settimana.

Nonostante il generale rialzo termico diurno, nelle ore notturne e al primo mattino persisteranno condizioni favorevoli alla formazione di brinate e gelate, specialmente nelle zone pianeggianti e nelle valli. Questo fenomeno sarà favorito dal progressivo indebolimento dei venti di Grecale, che ancora moderati nelle prossime ore, tenderanno ad attenuarsi dalla notte tra domenica e lunedì.

Con l’ingresso della prima decade di marzo, dunque, il quadro meteorologico si delineerà con giornate soleggiate e temperature decisamente miti durante il giorno, ma con un forte calo termico nelle ore più fredde. Una situazione tipica del periodo, caratterizzata da escursioni termiche marcate tra il giorno e la notte.

