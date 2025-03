Meteo Umbria: transitato il primo fronte freddo, nuova irruzione da martedì

MeteoWeb

L’Umbria ha vissuto il passaggio del primo fronte freddo nella notte appena trascorsa, con effetti visibili soprattutto lungo la dorsale appenninica. Il sistema, accompagnato da un calo delle temperature, ha portato deboli precipitazioni sparse, ma è stato più incisivo in montagna, dove la neve è tornata a fare la sua comparsa a partire dai 1200 metri di quota. In alcune località, come a Castelluccio di Norcia, si è registrato un lieve accumulo al suolo a partire dai 1400 metri, segno che, nonostante la stagione primaverile avanzata, le condizioni atmosferiche restano ancora favorevoli a episodi di stampo invernale in quota.

Nelle ore successive il tempo è andato incontro a un temporaneo miglioramento, con cieli via via più aperti. Tuttavia, una nuova fase perturbata è attesa a partire dalla notte tra lunedì e martedì, quando un secondo impulso freddo proveniente da nord-est raggiungerà la regione. Questo nuovo fronte sarà più freddo del precedente e porterà un ulteriore calo termico, con la possibilità che la quota neve si abbassi temporaneamente fino a toccare i 1000 metri lungo l’Appennino umbro-marchigiano. Si tratta di un’evoluzione significativa, considerando il periodo dell’anno, che renderà l’atmosfera particolarmente fresca per la stagione.

Martedì sarà dunque caratterizzato da un generale abbassamento delle temperature massime, accompagnato da venti di grecale moderati che contribuiranno ad accentuare la sensazione di freddo. Le precipitazioni attese si concentreranno prevalentemente lungo la dorsale appenninica e nelle aree pedemontane adiacenti, mentre sul resto del territorio regionale gli eventuali fenomeni saranno più sporadici e di debole entità.

A partire da mercoledì, il tempo tenderà a stabilizzarsi con un progressivo miglioramento delle condizioni meteorologiche. Tuttavia, le temperature continueranno a mantenersi su valori inferiori alla media stagionale, soprattutto nei valori massimi, mentre le minime subiranno un ulteriore calo da giovedì, a causa dell’aria fredda ancora presente nei bassi strati.

