Meteo Umbria: breve tregua prima di nuove piogge

MeteoWeb

L’Umbria si trova in una fase di transizione tra due perturbazioni successive, con una breve pausa prima di un nuovo peggioramento del tempo. Dopo il passaggio del sistema perturbato che ha interessato la regione tra la notte e il mattino di lunedì 10, una nuova perturbazione è in avvicinamento e inizierà a coinvolgere il Centro-Nord Italia a partire dal tardo pomeriggio. Con il passare delle ore, le precipitazioni tenderanno a estendersi progressivamente anche all’Umbria, con un’intensificazione attesa soprattutto nella giornata di domani, quando non si escludono fenomeni localmente temporaleschi.

L’instabilità atmosferica continuerà a caratterizzare il quadro meteorologico nei giorni successivi. Secondo le ultime elaborazioni modellistiche, nuove perturbazioni di origine atlantica attraverseranno la regione almeno fino a domenica 16, determinando un periodo piuttosto dinamico e instabile. Nel corso della settimana è previsto un calo delle temperature, più evidente nei prossimi giorni, accompagnato da un’intensificazione dei venti, che diverranno moderati soprattutto sui crinali appenninici.

Per la giornata odierna si prospetta un aumento della copertura nuvolosa a partire dalla tarda mattinata, con possibilità di qualche piovasco sparso già nel corso del pomeriggio. Tuttavia, il peggioramento più marcato si concretizzerà dalla serata, quando sarà indispensabile munirsi di impermeabile o ombrello per far fronte alle precipitazioni in arrivo. Nel contempo, i venti tenderanno a rinforzarsi gradualmente, segnalando l’approssimarsi di una fase meteorologica più movimentata che accompagnerà la regione nei prossimi giorni.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.