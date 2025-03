Meteorologo: “i cambiamenti climatici mettono a rischio i siti culturali”

MeteoWeb

“I repentini cambiamenti climatici hanno effetti catastrofici su tutti i siti culturali”. Lo dice il meteorologo Luca Mercalli, intervenuto al panel dedicato alle emergenze climatiche durante il diciottesimo Dialogo euromediterraneo sulla Rotta dei Fenici, che si è tenuto nel museo archeologico di Marsala. “Non solo Venezia è a rischio – ha continuato lo studioso del clima al confronto internazionale tra esperti, patrocinato dall’assessorato regionale al Turismo, con il contributo del Coppem -. Parchi archeologici, antichi teatri, un complesso di mosaici possono essere danneggiati irrimediabilmente da un’alluvione; un sito vicino al mare rischia di essere sommerso”.

“Meno armi e più pannelli solari – ha continuato – pensate ai nostri figli e ai nostri nipoti, che mondo vogliamo consegnare? Soltanto in Sicilia lo scorso anno si sono sfiorati i +49°C a Siracusa, sito che con Marsala, Gela o Selinunte rischia grosso. Il mare è sempre più caldo, quindi aumenta di volume, è una legge chimica irreversibile: cresce di 5 millimetri ogni anno, entro la fine del secolo salirà di un metro, il che vorrà dire che non so quante città finiranno sott’acqua. Pensiamoci ora prima che sia tardi”.

Gli effetti del cambiamento climatico influenzeranno i percorsi turistici. “È impensabile passeggiare tra i templi greci a mezzogiorno in piena estate, quando il termometro segna quasi +50°C – ha detto Mercalli – e questo cambierà inevitabilmente la qualità delle visite con più aperture in notturna, ma muteranno anche i periodi più ambiti. Ciò che oggi è destagionalizzazione, presto sarà normalità“.

“Abbiamo attivato un circuito virtuoso di strategie e un dialogo continuo tra i suoi soci – spiega il Presidente della Rotta dei Fenici, Antonio Barone -, questo ci permette di monitorare lo stato dei siti che fanno parte della Rotta e non solo, promuovendo progetti di sostegno alla valorizzazione del patrimonio culturale, e sul turismo rigenerativo, dal Libano al Portogallo, dalla Slovenia a Cipro, fino al Mar Nero”.

