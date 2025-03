MetOp Second Generation e Sentinel-5: le nuove frontiere della meteorologia e del monitoraggio ambientale

MeteoWeb

L’8 aprile, Airbus aprirà le porte del suo impianto di Tolosa ai giornalisti per un’esclusiva anteprima della nuova generazione di satelliti meteorologici ed ambientali: MetOp Second Generation (MetOp-SG) e Copernicus Sentinel-5. Queste due missioni rappresentano un passo avanti rivoluzionario nel monitoraggio del clima e nella previsione meteorologica, fornendo dati critici per affrontare le sfide sempre più urgenti del cambiamento climatico.

MetOp Second Generation: il futuro della meteorologia orbitale

La missione MetOp-SG nasce come successore dell’originale programma MetOp, che ha fornito dati fondamentali per la meteorologia a partire dal 2006. Questa nuova generazione di satelliti, frutto della collaborazione tra l’Agenzia Spaziale Europea (ESA) e l’EUMETSAT (l’organizzazione europea per i satelliti meteorologici), garantirà la continuità delle osservazioni globali in orbita polare, con una precisione e una capacità di analisi senza precedenti.

MetOp-SG è composto da 6 satelliti, organizzati in 3 coppie successive: ogni coppia include un satellite di tipo A e uno di tipo B, ciascuno dotato di strumenti complementari per il monitoraggio atmosferico, climatico e ambientale. Il primo esemplare della serie, il MetOp-SG-A1, sarà il protagonista dell’evento di Tolosa e il primo a essere lanciato nell’estate 2025 dallo spazioporto europeo di Kourou, nella Guyana Francese.

Tecnologie di punta per previsioni più accurate

I satelliti di tipo A, come il MetOp-SG-A1, sono equipaggiati con una serie di strumenti avanzati per la misurazione di parametri atmosferici e climatici. Tra questi, spiccano:

IASI-NG (Infrared Atmospheric Sounding Interferometer – New Generation) : uno spettrometro all’infrarosso che migliorerà la capacità di rilevamento della temperatura e dell’umidità atmosferica, parametri chiave per le previsioni meteorologiche;

: uno spettrometro all’infrarosso che migliorerà la capacità di rilevamento della temperatura e dell’umidità atmosferica, parametri chiave per le previsioni meteorologiche; MWS (Microwave Sounder) : uno strumento che utilizza le microonde per analizzare la struttura verticale dell’atmosfera, fornendo dati critici per la previsione delle tempeste e dei fenomeni meteorologici estremi;

: uno strumento che utilizza le microonde per analizzare la struttura verticale dell’atmosfera, fornendo dati critici per la previsione delle tempeste e dei fenomeni meteorologici estremi; un modulo specializzato nel monitoraggio della qualità dell’aria e dei gas a effetto serra.

I satelliti di tipo B, invece, ospitano strumenti dedicati alla misurazione del campo magnetico terrestre, dei venti e di altri parametri cruciali per la modellazione climatica a lungo termine.

Copernicus Sentinel-5: la sentinella della qualità dell’aria

Oltre alle capacità avanzate di MetOp-SG, la missione Copernicus Sentinel-5, integrata sui satelliti A-type, sarà fondamentale per il monitoraggio dell’inquinamento atmosferico. Questo sofisticato strumento è progettato per raccogliere dati su ozono, biossido di azoto, monossido di carbonio, metano e altri gas climalteranti, fornendo un quadro dettagliato dello stato della qualità dell’aria su scala globale.

Sentinel-5 opera attraverso una gamma di sensori che coprono diverse bande dello spettro elettromagnetico:

Ultravioletto e visibile : per monitorare l’ozono e le particelle inquinanti;

: per monitorare l’ozono e le particelle inquinanti; Infrarosso vicino e onde corte: per il rilevamento dei gas serra e degli aerosol.

Queste informazioni saranno essenziali per migliorare i modelli atmosferici e sviluppare strategie efficaci per la riduzione dell’inquinamento.

Perché queste missioni sono cruciali?

L’importanza di MetOp-SG e Sentinel-5 è resa ancora più evidente dall’aumento della frequenza e dell’intensità degli eventi meteorologici estremi. La raccolta di dati ad alta risoluzione da MetOp-SG e Sentinel-5 permetterà di affinare i modelli previsionali, aiutando governi e organizzazioni a prepararsi meglio alle emergenze climatiche e ambientali. Inoltre, il monitoraggio della qualità dell’aria contribuirà a valutare l’efficacia delle politiche di riduzione delle emissioni e a proteggere la salute pubblica.

Un impegno europeo per la scienza e l’ambiente

La realizzazione di MetOp-SG e Sentinel-5 è frutto della cooperazione tra ESA, EUMETSAT e la Commissione Europea, con il supporto dell’industria aerospaziale. Il primo satellite MetOp-SG-A è stato sviluppato da Airbus Defence and Space a Tolosa, mentre Sentinel-5 è stato progettato da un consorzio guidato da Airbus Defence and Space Ottobrunn (Germania). Questi programmi rappresentano un’eccellenza nel panorama spaziale europeo e una conferma dell’impegno del continente nella lotta ai cambiamenti climatici. Grazie a queste nuove tecnologie, il monitoraggio ambientale entrerà in una nuova era, con benefici concreti per scienziati, meteorologi e cittadini di tutto il mondo.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.