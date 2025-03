Microsoft potrebbe sviluppare una propria intelligenza artificiale generativa: l’annuncio del CEO

MeteoWeb

IL CEO Satya Nadella ha detto che Microsoft potrebbe sviluppare la propria intelligenza artificiale di fascia alta per “completare tutto ciò che stiamo facendo con OpenAI”, aggiungendo che potrebbe rendere molto più semplice l’ottimizzazione di Copilot e di altri software aziendali. Nadella ha affermato che i futuri investimenti in intelligenza artificiale dipenderanno dalla domanda reale e ha osservato che gli standard globali ridurranno i costi e aumenteranno l’efficienza per tutti.

