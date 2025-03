Milano-Bicocca, somministrati oltre duecento vaccini contro il Papilloma Virus

MeteoWeb

Grande partecipazione e adesione alla campagna di sensibilizzazione e vaccinazione gratuita contro il Papilloma Virus (HPV), promossa dall’Università di Milano-Bicocca, in collaborazione con l’Ospedale Niguarda di Milano, in occasione della Giornata Mondiale per la Lotta contro l’HPV. L’iniziativa, organizzata dal Dipartimento di Medicina e chirurgia dell’Università di Milano-Bicocca, ha avuto luogo presso il Presidio sanitario di Ateneo, in piazzetta Difesa per le Donne, dalle ore 08:30 alle ore 14:00. Nel corso della giornata, il personale sanitario di Niguarda ha fornito informazioni indispensabili per la prevenzione dell’HPV, promuovendo lo screening e somministrando oltre 200 vaccinazioni.

L’HPV è l’infezione sessualmente trasmessa più diffusa e rappresenta la principale causa del cancro della cervice uterina e di altri tumori correlati. Tuttavia, grazie alla vaccinazione e agli screening regolari, è possibile prevenire efficacemente queste patologie. Un dato significativo a testimonianza del successo dell’iniziativa è il numero di vaccinazioni effettuate: oltre 200 dosi di vaccino sono state somministrate a studentesse e studenti dell’Ateneo nati tra il 1999 e il 2013, che hanno potuto accedere liberamente e gratuitamente alla somministrazione senza necessità di prenotazione.

“Siamo estremamente soddisfatti della risposta ottenuta da questa campagna – ha dichiarato il rettore dell’Università di Milano-Bicocca, Giovanna Iannantuoni –. Da diversi anni, il nostro ateneo investe in iniziative per la promozione della salute e la medicina di genere, rivolte a studentesse e studenti, anche in collaborazione con le strutture ospedaliere del territorio, come l’Ospedale Niguarda, con cui continueremo a lavorare anche in futuro. Il successo dell’evento dimostra l’elevata consapevolezza dei giovani sull’importanza della prevenzione. La nostra università vuole essere un punto di riferimento per rendere queste iniziative sempre più accessibili, eque e inclusive”.

“Le vaccinazioni sono uno strumento di prevenzione molto potente – ha commentato Alberto Zoli, direttore generale dell’Ospedale Niguarda di Milano – ed è significativo che i giovani abbiano aderito con tanto entusiasmo. Il nostro Ospedale ha tre direttrici fondamentali, che sono la clinica, la ricerca e l’insegnamento: in tutti questi aspetti la nostra continua collaborazione con l’Università Milano-Bicocca è strategica. Perché ci permette di dedicare ancora più salute agli studenti, che saranno i professionisti del futuro, così come di diffonderla, anche attraverso di loro, a tutti i cittadini”.

