Milano, principio di incendio al Castello Sforzesco: visitatori evacuati

Un principio di incendio si è sviluppato intorno alle 11 all’interno del Castello Sforzesco di Milano. Le fiamme si erano sviluppate a causa di un trasformatore in un pannello espositore ma l’intervento dei Vigili del Fuoco ha permesso di metterle sotto controllo. Si è sviluppata una densa coltre di fumo che ha costretto i soccorritori ad evacuare le persone che in quel momento si trovavano all’interno della sala. Non si registrano feriti o persone intossicate ma in questo momento il Castello è interdetto al pubblico per consentire ai Vigili del Fuoco di mettere in sicurezza l’area e completare le operazioni di bonifica.

Il principio di incendio si è sviluppato all’Interno del Museo delle Arti Decorative per cause ancora da accertare. I musei del Castello Sforzesco sono stati evacuati appena scattate le misure di sicurezza, in attesa dell’arrivo dei Vigili del Fuoco, mentre i cortili del Castello Sforzesco sono rimasti accessibili. I musei del Castello riapriranno al pubblico probabilmente già nel pomeriggio.

