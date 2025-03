Mobilità: in arrivo doppio evento sulle tecnologie per veicoli elettrici e batterie

MeteoWeb

In arrivo un doppio evento sulle tecnologie per la mobilità elettrica, l’elettrificazione dei veicoli e le batterie avanzate. Tra circa tre settimane, si terranno infatti a BolognaFiere due importanti appuntamenti, organizzati da A151, che vedranno riuniti aziende, enti di ricerca, università, startup e associazioni. L’evento principale sarà “E-Tech Europe 2025”, la fiera internazionale sull’industria per la produzione di batterie e veicoli elettrici, in programma nei giorni 15 e 16 aprile. Giunta alla quarta edizione, la manifestazione ha ampliato i settori di riferimento e gli appuntamenti convegnistici, con l’obiettivo di radunare l’intera filiera della produzione di autoveicoli, mezzi di trasporto, macchinari e veicoli industriali elettrici ed ibridi. Ad oggi, hanno confermato la partecipazione oltre 150 espositori, provenienti dall’Italia e da altri 13 Paesi (Francia, Germania, Belgio, Austria, Svizzera, Regno Unito, Irlanda, Lituania, Israele, India, Stati Uniti, Cina e Singapore), su una superficie espositiva totale di 7mila mq. Nella giornata precedente, lunedì 14 aprile, si svolgerà invece “Battery Day 2025”, prima conferenza sull’industria delle batterie in Italia, che vedrà gli interventi di 30 ricercatori, manager e professionisti di alto livello.

Il programma della fiera “E-Tech Europe 2025” prevede 14 conferenze e 2 workshop per un totale di circa 100 relatori, che affronteranno tematiche come l’elettrificazione dei veicoli pesanti, lo sviluppo e il riciclo delle batterie, la nuova componentistica per l’automotive e le prospettive delle auto a guida autonoma. Previsti anche la terza edizione di “Automotive Glass Forum”, un confronto tra esperti sulle più recenti tecnologie per il vetro automobilistico, promosso da GlassOnline e Glass-Technology International, e il primo “Premio Scrosati” promosso da ENEA. Presenti per la prima volta nell’area espositiva le collettive di imprese e start-up organizzate dall’Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica (ANFIA) e da Motor Valley Accelerator. Novità anche per l’area dedicata a istituti superiori e università, che esporranno progetti innovativi nel settore della mobilità. Sempre a cura di ANFIA, è prevista un’area che ospiterà 7 team di “Formula SAE”, la competizione universitaria internazionale di design ingegneristico nel settore automobilistico. Sarà possibile visitare inoltre 5 aree tematiche di approfondimento: “Carbon Tech” sulle tecnologie del carbonio e dei materiali compositi; “Re-Battery” sul riciclo delle batterie; “Invex” sui veicoli e i macchinari elettrici industriali; “Auto Recyclers” sull’industria del riciclo degli autoveicoli; e “Interiors” su tecnologia e materiali per gli interni nell’automotive. Nell’ambito della fiera, si svolgerà anche “Fortronic Electronics Forum 2025”, l’evento di riferimento in Italia sull’elettronica di potenza, organizzato dall’Associazione Distretti Elettronica Italia (ASSODEL).

La conferenza “Battery Day 2025”, che si svolgerà presso il Centro Servizi di BolognaFiere, è organizzata da A151 in collaborazione con Battery Industry. Questo evento intende riunire i personaggi che hanno fatto la storia delle batterie in Italia e proporre un importante momento di incontro e di confronto del mercato italiano in questo settore. Il programma si aprirà con gli interventi di Francesco De Meo, advisor automotive ed esperto di mobilità sostenibile presso il ministero delle Imprese e del Made in Italy, e di Antonio Rinaldi, responsabile del Laboratorio Tecnologie e Dispositivi per l’Accumulo Elettrochimico dell’ENEA. Seguiranno alcune sessioni: “Storie ed esperienze in Italia nel XX secolo: dai pionieri la spinta per il futuro” (con la partecipazione di relatori di varie aziende, tra cui FAAM, Midac Batteries, FIAMM Energy Technology, Eltec, Dongchi New Energy); “Battery packs in Italia: le ricette per la leadership” (eV-Now!, Flash Battery, E-GAP Engineering, Archimede Energia, BeonD); “Battery packs in Italia: tra startup e leader emergenti” (Be2Hub, XBW, Sparq Technology, Privè, Liber – System Electronics, Fast Charge Engineering). L’evento si concluderà con la sessione “Come incentivare gli investimenti in batterie. Esperienze da Paesi europei”, che sarà moderata da Francesco Naso, segretario generale dell’associazione Motus-E, a cui sono stati invitati rappresentanti diplomatici da tutta Europa.

