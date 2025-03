Monitoraggio atmosferico 2024/2025: inquinamento in Europa, incendi devastanti e anomalie dell’ozono

MeteoWeb

Il servizio di monitoraggio dell’atmosfera Copernicus (CAMS) monitora regolarmente gli indicatori chiave della composizione dell’atmosfera in tutto il mondo, tra cui la qualità dell’aria superficiale in Europa, i pennacchi di fumo e le emissioni degli incendi boschivi e le concentrazioni globali di inquinanti atmosferici e gas serra, tra gli altri. Sono basati su un esclusivo sistema di modellizzazione operativa che assimila i dati di Osservazione della Terra e le misurazioni da reti in situ in un rigoroso quadro di garanzia della qualità. Questo bollettino evidenzia alcuni degli eventi significativi legati alla composizione atmosferica che hanno avuto luogo durante l’inverno boreale (dicembre, gennaio e febbraio) del 2024/2025.

L’Europa ha sperimentato una serie di episodi di inquinamento atmosferico invernale durante dicembre, gennaio e febbraio, con elevate concentrazioni di PM 2,5, PM 10 e NO₂ che hanno interessato sia l’Europa occidentale che quella orientale. I livelli di inquinamento sono aumentati in tutta Europa durante i periodi di elevata pressione superficiale, contribuendo a basse velocità del vento e temperature più fredde durante i mesi invernali. Inoltre, durante quei periodi freddi, il riscaldamento residenziale è logicamente più attivo, il che aumenta le emissioni da questo settore, in particolare le emissioni di PM dove vengono utilizzati apparecchi che bruciano biomassa.

Il direttore di CAMS, Laurence Rouil, ha spiegato: “l’inquinamento invernale persistente in tutta Europa non è insolito, ma evidenzia le sfide in corso della qualità dell’aria sia nelle aree urbane che in quelle rurali. Tali picchi di inquinamento possono avere conseguenze reali per la salute pubblica; pertanto, stiamo monitorando attentamente la situazione, tracciando i superamenti dei valori limite normativi stabiliti dalla legislazione europea. Comprendere le fonti trainanti di tali episodi aiuta i decisori a progettare le strategie di mitigazione più appropriate”.

I dettagli

Durante l’estate australiana del 2024/2025, gli incendi boschivi hanno bruciato in più stati, con distinti modelli di attività degli incendi nelle regioni tropicali e sudorientali. Nel Territorio del Nord e nel Queensland, intensi incendi stagionali sono persistiti da dicembre a inizio febbraio, portando a emissioni totali stagionali di carbonio tra le più alte dal 2003, con l’emissione totale gennaio-febbraio che è stata la più alta dal 2012 e dal 2014, rispettivamente. Al contrario, Victoria e Tasmania hanno sperimentato significativi focolai di incendi da fine gennaio a febbraio, con le emissioni di febbraio in questi stati che hanno raggiunto i livelli più alti nel set di dati CAMS GFAS. Da dicembre a febbraio, Victoria ha registrato il suo totale più alto dai devastanti incendi boschivi dell’estate 2019-2020. I pennacchi di fumo di questi incendi sono stati tracciati attraversando la Tasmania verso l’Oceano Antartico.

In genere, la stagione degli incendi boschivi nelle regioni settentrionali dell’Australia termina prima di gennaio, ma è continuata fino a marzo 2025. Nel complesso, le emissioni correlate agli incendi pari a 18 megatonnellate di carbonio per l’Australia tra il 1° gennaio e il 28 febbraio sono state le più alte dal 2020 (46 megatonnellate di carbonio), con il Territorio del Nord che ha contribuito con circa 6 megatonnellate di carbonio all’inizio del 2025. Con l’avanzare della stagione degli incendi, la situazione rimane dinamica, con un monitoraggio continuo dell’attività degli incendi e delle emissioni in tutta l’Australia.

All’inizio di gennaio 2025, grandi incendi boschivi si sono scatenati nella California meridionale vicino a Los Angeles, alimentati dai venti caldi e secchi di Santa Ana e da un’umidità del combustibile criticamente bassa. Gli incendi di Palisades ed Eaton si sono diffusi rapidamente, con i dati CAMS-GFAS sulla potenza radiativa (FRP) degli incendi che hanno mostrato un netto aumento il 7 e l’8 gennaio, ben al di sopra della media 2003-2024. Nel giro di due giorni, le emissioni stimate avevano già superato il tipico totale mensile. Il fumo degli incendi ha causato un grave deterioramento intorno a Los Angeles per diversi giorni, sebbene gran parte del fumo sia stato soffiato sull’Oceano Pacifico dai forti venti. Gli avvisi di aerosol CAMS, la profondità ottica degli aerosol (AOD) e l’analisi PM 2.5 hanno indicato l’entità dell’impatto del fumo, che è stata confermata dalle misurazioni in superficie. I livelli di PM 2.5 hanno raggiunto il picco sopra i 500 µg/m³ l’8 gennaio, scendendo a 50-100 µg/m³ entro il 9 gennaio a livello locale. Nonostante i gravi effetti locali, l’attività complessiva degli incendi e l’andamento della qualità dell’aria in California sono rimasti entro i limiti di variabilità previsti.

All’inizio del 2025, lo strato di ozono sulla regione artica ha raggiunto livelli record, con valori minimi totali di ozono nella colonna in calo rispetto alla media del periodo dell’anno a metà gennaio e persistenti fino all’inizio di marzo. Questo calo è stato collegato a un vortice polare insolitamente forte e persistente, che ha isolato temperature stratosferiche eccezionalmente basse sul polo. I dati CAMS hanno mostrato livelli persistenti di ozono inferiori a 250 unità Dobson (DU) fino all’inizio di marzo, una tendenza insolita dato che l’ozono in genere aumenta verso il suo picco annuale di circa 325 DU ad aprile . Mentre l’esaurimento non è stato abbastanza diffuso o persistente da essere classificato come un buco nell’ozono artico, sono stati osservati valori minimi locali record di ozono nella colonna totale, in particolare sulla Scandinavia e l’Eurasia occidentale, inferiori a 220 DU, una soglia in genere utilizzata per definire un buco nell’ozono nell’emisfero australe. Le condizioni estreme hanno anche portato a diversi avvistamenti di nubi stratosferiche polari, catturate da osservatori a terra e dal satellite EarthCARE dell’ESA. CAMS continua a monitorare attentamente la situazione.

