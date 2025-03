“Le montagne italiane, sfide e opportunità”: il ciclo di seminari UNIMONT

MeteoWeb

Il Polo UNIMONT dell’Università degli Studi di Milano, in collaborazione con il Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, organizza un ciclo di seminari tematici incentrati sulla pubblicazione del Libro Bianco sulla Montagna. Giovedì 20 marzo, alle ore 15.30, si terrà il primo incontro, fruibile sia online che in presenza, durante il quale verranno illustrati i contenuti del Libro Bianco sulla Montagna, realizzato dall’Università di Milano – polo UNIMONT per il Ministero per gli Affari Regionali e le Autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Verrà inoltre presentato il ciclo di seminari tematici, con approfondimenti a cura di esperti e professionisti.

INTERVENTI

Anna Giorgi – Responsabile Polo UNIMONT dell’Università degli Studi di Milano

Alessandro Panza – Consigliere del Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie per le politiche montane.

