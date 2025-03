Montpellier-St. Etienne interrotta: panico sugli spalti per un incendio

MeteoWeb

La partita tra Montpellier HSC e Saint-Étienne, disputata questa domenica 16 marzo allo Stade de la Mosson, ha subito una brusca interruzione al 58′ minuto di gioco. Il match, che vedeva il Montpellier in svantaggio per 0-2, è stato sospeso dall’arbitro a causa di un incendio scoppiato nella tribuna della Butte Paillade. Le fiamme hanno generato una densa coltre di fumo nero, visibile in tutto lo stadio, costringendo le forze dell’ordine e i vigili del fuoco a intervenire immediatamente. Una cinquantina di pompieri e un ingente dispiegamento di forze di sicurezza sono entrati in azione per cercare di domare l’incendio e mettere in sicurezza l’area.

Nel frattempo, il pubblico sugli spalti ha continuato a manifestare il proprio disappunto, fischiando i giocatori che progressivamente stavano lasciando il terreno di gioco. Secondo le prime ricostruzioni, alcuni fumogeni lanciati dalla curva avrebbero perforato le reti di protezione, finendo direttamente sul campo.

Un agente di sicurezza ferito

L’emittente DAZN ha riportato che un agente della sicurezza sarebbe rimasto ferito durante gli incidenti, anche se al momento non sono state fornite informazioni dettagliate sulla gravità delle sue condizioni. L’intervento rapido delle autorità ha permesso di evitare conseguenze peggiori, ma l’episodio solleva nuovamente interrogativi sulla sicurezza negli stadi francesi e sul comportamento di alcune frange di tifosi.

Le autorità competenti e la Ligue de Football Professionnel (LFP) stanno valutando i provvedimenti da adottare. Possibili sanzioni potrebbero colpire il Montpellier, con il rischio di una penalizzazione o di partite a porte chiuse. L’episodio rappresenta un nuovo capitolo nella difficile gestione dell’ordine pubblico negli impianti sportivi, mettendo in evidenza la necessità di misure più efficaci per garantire la sicurezza di giocatori, tifosi e personale dello stadio.

