Morbillo negli USA, si sospetta un secondo decesso

Il Dipartimento della Salute del New Mexico, negli USA, ha reso noto che una persona deceduta nella contea di Lea County è risultata positiva al morbillo nei test eseguiti dopo la morte. Si ipotizza che la causa della morte sia l’infezione, ma si attendono conferme. La persona deceduta è un adulto e non era vaccinato per il morbillo. A fine febbraio, un bambino di 4 anni è morto per morbillo in Texas. Secondo i CDC, al 27 febbraio si contavano 164 casi in 9 giurisdizioni USA: Alaska, California, Georgia, Kentucky, New Jersey, New Mexico, New York City, Rhode Island e Texas.

