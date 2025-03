Morta Eleonora Giorgi, era malata da tempo

MeteoWeb

Morta Eleonora Giorgi: l’attrice, 71enne, si è spenta serenamente nell’amore e nell’abbraccio dei suoi figli e dei suoi affetti, lo fa sapere la famiglia. Era ricoverata in una clinica romana per la terapia del dolore: a fine 2023 aveva annunciato di essere stata colpita da un tumore al pancreas e ne aveva raccontato l’evoluzione, invitando tutti a “vivere senza sprecare il proprio tempo“.

Accanto all’attrice in questi mesi difficili i figli Andrea e Paolo, l’ex marito Massimo Ciavarro, la nuora Clizia Incorvaia e l’adorato nipotino Gabriele. Il figlio Andrea Rizzoli le ha dedicato il libro “Non ci sono buone notizie” (Piemme) in cui ha raccontato la malattia e la voglia di vivere della madre.

Il tumore al pancreas, una neoplasia aggressiva

Il tumore al pancreas è una neoplasia aggressiva che origina dalle cellule del pancreas, un organo essenziale per la digestione e la regolazione della glicemia. Il tipo più comune è l’adenocarcinoma duttale pancreatico. I sintomi iniziali sono spesso vaghi, il che rende difficile la diagnosi precoce. Possono includere perdita di peso inspiegabile, dolore addominale che si irradia alla schiena, ittero (ingiallimento della pelle e degli occhi), feci chiare, urine scure, affaticamento e perdita di appetito.

La diagnosi si basa su esami di imaging come l’ecografia, la TC e la risonanza magnetica, oltre a test del sangue come il marcatore tumorale CA 19-9. La biopsia conferma la presenza del tumore. A causa della diagnosi tardiva, il trattamento spesso combina chirurgia (quando possibile), chemioterapia e radioterapia, ma la prognosi rimane complessa.

