E’ morta Nina, l’orsa della Lituania: era in Abruzzo dal 2020

Si è spesa Nina, l’orsa arrivata insieme a Greta e Brumo dalla Lituania, il 29 giugno 2020. Lo comunica il Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise. Greta, che del gruppo era la più anziana, era morta nel 2022, e ad oggi, dunque, Brumo rimane l’unico orso ospitato nel Centro Natura di Pescasseroli. Nina ha vissuto a Pescasseroli per quasi cinque anni, interagendo pienamente con gli altri orsi nello spazio a loro dedicato. Era stata subito sterilizzata, insieme agli altri due, come richiesto dal Ministero dell’Ambiente, e nell’area del Centro Visite si era addirittura scavata una sua tana in un piccolo angolo in fondo al recinto, poi adattata dagli addetti, per ovvie ragioni di sicurezza.

“Abbiamo voluto attendere il referto dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise che ha fatto tutti gli accertamenti del caso per definire il quadro clinico che ha portato alla morte dell’orsa. Il referto è arrivato pochi giorni fa e ci racconta di un quadro clinico compromesso a livello sistemico dato anche dalla età, con pleurite siero-fibrinosa, cuore con marcata ipertrofia ventricolare sinistra, epatite e di conseguenza una grave insufficienza epatica”, sottolinea il Parco in una nota.

