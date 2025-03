Morte Gene Hackman, i nuovi indizi dal pacemaker e l’incognita della mummificazione

MeteoWeb

La morte di Gene Hackman, di sua moglie Betsy Arakawa, e del loro cane, continua a essere avvolta nel mistero. Sebbene le autorità abbiano escluso il monossido di carbonio come causa del decesso, rimangono ancora molte domande senza risposta. Un elemento chiave emerso nelle indagini è il pacemaker dell’attore, che ha fornito un’indicazione cruciale sulla possibile data della sua morte.

Le circostanze della scoperta

I corpi di Hackman, 95 anni, e Arakawa, 65, sono stati rinvenuti nella loro residenza a Santa Fe il 26 febbraio. Secondo il rapporto delle autorità locali, gli agenti di sicurezza e manutenzione hanno fatto la macabra scoperta dopo giorni in cui non avevano ricevuto risposte dalla coppia. La scena ha rivelato uno stato avanzato di decomposizione, con segni di mummificazione sulle mani e sui piedi di Arakawa, segno che il decesso era avvenuto diversi giorni prima del ritrovamento.

Morte di Gene Hackman, il ruolo del pacemaker nelle indagini

Uno degli elementi più importanti forniti dagli investigatori riguarda il pacemaker di Hackman, il cui ultimo segnale di attività risale al 17 febbraio. Ciò suggerisce che l’attore potrebbe essere morto almeno 9 giorni prima che i suoi resti venissero scoperti. Tuttavia, gli esperti sottolineano che il momento in cui il pacemaker smette di funzionare non coincide necessariamente con l’istante esatto della morte, ma può comunque offrire una stima utile.

Secondo il dottor Philip Keen, ex capo medico legale della contea di Maricopa, il pacemaker può arrestarsi a causa della cessazione dell’attività cardiaca, ma anche a seguito di altri fattori, come l’interruzione dell’afflusso di energia o eventuali malfunzionamenti. L’analisi dettagliata del dispositivo potrebbe fornire ulteriori indizi sulle ultime ore di vita di Hackman.

Le ipotesi sulle cause del decesso

Sebbene l’autopsia preliminare non abbia rivelato traumi esterni e abbia escluso il monossido di carbonio come causa, gli investigatori stanno ancora cercando di chiarire cosa abbia portato alla morte della coppia. Sul posto sono stati trovati diversi farmaci, tra cui medicinali per l’ipertensione e il dolore toracico, oltre a documenti relativi a esami diagnostici recenti.

Gli esami tossicologici, attualmente in corso, potrebbero rivelare se farmaci o altre sostanze abbiano giocato un ruolo nella tragedia. Le autorità non sospettano alcun atto criminale, ma il lungo periodo trascorso tra la morte e il ritrovamento dei corpi complica le indagini.

Le condizioni ambientali e il processo di mummificazione

Un altro tassello del caso riguarda lo stato dei corpi. L’ambiente secco e l’altitudine elevata di Santa Fe hanno probabilmente favorito il processo di mummificazione, che può rallentare la decomposizione. Questo fenomeno rende più difficile determinare con esattezza la data del decesso.

Secondo gli esperti, la velocità della mummificazione dipende da diversi fattori, tra cui il tasso di umidità, la temperatura e il tipo di tessuto corporeo. In un clima arido come quello del New Mexico, il processo può avvenire più rapidamente rispetto ad ambienti umidi.

Morte di Gene Hackman, indagini ancora in corso

Le autorità hanno sequestrato i telefoni cellulari della coppia e un’agenda mensile, nella speranza di ricostruire gli ultimi giorni di Hackman e Arakawa. Inoltre, sono stati interrogati i membri della famiglia e il personale di sicurezza della comunità residenziale dove vivevano.

Un altro elemento da analizzare è la presenza di un cane pastore tedesco morto all’interno dell’abitazione, mentre altri due cani sono stati trovati vivi. Le condizioni degli animali potrebbero fornire ulteriori indizi sulle circostanze della tragedia.

Addio a una leggenda di Hollywood

La notizia della morte di Gene Hackman ha scosso il mondo del cinema. Vincitore di due premi Oscar, l’attore ha lasciato un segno indelebile nella storia del cinema con interpretazioni memorabili in film come “Il braccio violento della legge”, “Superman” e “Gli spietati”. Dopo il ritiro dalla recitazione nei primi anni 2000, Hackman si era dedicato alla scrittura e a una vita lontana dai riflettori nella sua residenza di Santa Fe.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.