Dramma per la morte di un giovane sciatore: il messaggio del governatore Fedriga

MeteoWeb

“Una tragedia che colpisce tutta la comunità regionale e per la quale esprimo il mio più profondo cordoglio e vicinanza alla famiglia, agli amici e allo sci club Monte Dauda: il Friuli Venezia Giulia si stringe nel dolore per la scomparsa di un giovane che amava lo sport e la montagna, strappato troppo presto alla vita”. Lo ha dichiarato il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga in merito al ragazzo di 18 anni, rimasto gravemente ferito ieri durante una discesa di riscaldamento del Supergigante sul Monte Zoncolan e che, trasferito d’urgenza dall’ospedale di Tolmezzo a quello di Udine, è morto.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.