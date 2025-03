Morte Vigili del Fuoco per neoplasia: avviati accertamenti scientifici sul personale

MeteoWeb

“Con riferimento alla notizia di quattro casi di decesso del personale dei vigili del fuoco, già in servizio nel Comando di Arezzo, avvenuti nel periodo ottobre 2022 – dicembre 2023 per glioblastoma (neoplasia cerebrale), si evidenzia che il caso è seguito con la massima attenzione da questo Dipartimento, che è in continuo contatto sul tema anche con le organizzazioni sindacali. Al di là di un prossimo incontro con le OO. SS. nel quale saranno esposte le strategie per migliorare sempre più la prevenzione della salute dei vigili del fuoco, l’attività del Dipartimento si è concentrata, per il caso in questione, su distinte azioni interessanti il Comando dei Vigili del fuoco di Arezzo”. E’ quanto si legge in una nota.

“Inoltre, per approfondire dal punto vista scientifico la possibile correlazione tra i vigili del fuoco e l’esposizione a PFAS, la Direzione regionale VVF dell’Emilia Romagna sottoscriverà un accordo attuativo con l’Università di Bologna per sottoporre 300 unità di personale che espleta funzioni operative nella regione Emilia Romagna ad esami clinici, su base volontaria, i cui risultati saranno resi in forma anonima. La ricerca consentirà di confrontare i risultati ottenuti con quelli più recenti riportati in letteratura. Tale accordo, inoltre, sarà esteso anche alle altre regioni del territorio nazionale e, in primis, a quello del Comando di Arezzo.

A testimonianza della grande cura e attenzione per il proprio personale, il Dipartimento ha sentito il bisogno di potenziare il proprio settore sanitario istituendo la Direzione centrale per la salute, articolata in cinque uffici con competenze strettamente sanitarie ed un ufficio con competenze tecniche, per occuparsi dei temi della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro”, conclude la nota.

