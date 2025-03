Lutto nel pallone, morto calciatore 32enne a causa di un tumore polmonare: nel 2014 firmò con la Juventus

MeteoWeb

Un’ondata di commozione ha colpito il mondo del calcio spagnolo con la notizia della scomparsa di Nico Hidalgo. L’ex calciatore, di soli 32 anni, è deceduto nella notte di sabato a causa di un tumore polmonare con metastasi alle ossa, malattia contro la quale lottava dal 2021. Nato a Motril, Hidalgo si è formato nelle giovanili del Granada, squadra con la quale ha esordito in Coppa del Re nel 2014, a 22 anni, contro il Córdoba. Successivamente, ha indossato la maglia del Cádiz, prima di trasferirsi al Racing Santander e, infine, terminare la sua carriera nell’UD Extremadura, squadra oggi scomparsa. Il suo ritiro è avvenuto al termine della stagione 2021-2022, quando la malattia ha preso il sopravvento, costringendolo a lasciare il calcio giocato. Nel 2014 firmò con la Juventus. “Ci ha lasciati oggi a soli 32 anni Nico Hidalgo. La Juventus si unisce al cordoglio della famiglia di Nico, in questo momento di grande dolore”, si legge sul sito del club bianconero.

Il cordoglio dei suoi ex club

Appena la notizia si è diffusa, le squadre in cui ha militato hanno espresso il loro dolore attraverso messaggi toccanti. Il Cádiz ha voluto ricordare la sua umanità e positività: “Ci ha lasciato Nico Hidalgo. Non dimenticheremo mai il tuo sorriso e la tua allegria. La tua lotta è un esempio per tutti noi. Riposa in pace”. Il Racing Santander, dove ha disputato 73 partite in due stagioni, ha espresso la propria vicinanza alla famiglia con il messaggio: “il Real Racing Club piange la scomparsa del suo ex giocatore Nico Hidalgo. Ci uniamo al dolore dei suoi cari per questa perdita irreparabile e inviamo le nostre più sincere condoglianze”. Inoltre, il club verdiblanco ha annunciato un minuto di silenzio prima del prossimo match di LaLiga Hypermotion in sua memoria.

L’omaggio speciale del Granada

Particolarmente toccato dalla perdita è il Granada, squadra della sua città e della sua formazione calcistica. Dopo la diagnosi della malattia, nel 2022 il Granada gli ha reso omaggio durante il Trofeo Ciudad de Granada, dove ha ricevuto una sentita ovazione dai tifosi presenti al Nuevo Los Cármenes. “quella sera fu un momento speciale”, ha ricordato il club in un comunicato ufficiale.

L’intero mondo del calcio piange la scomparsa di un uomo che, oltre ad essere un grande professionista, ha lasciato un segno indelebile nel cuore di chi lo ha conosciuto. Riposa in pace, Nico.

