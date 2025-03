Morto Fulco Pratesi, Pichetto: “scompare figura di riferimento per l’ambientalismo italiano”

MeteoWeb

“Con Fulco Pratesi scompare una figura di riferimento per l’ambientalismo italiano: lungo tutta la sua vita, da fondatore del WWF Italia e negli incarichi istituzionali, così come da giornalista e divulgatore, ha saputo trasmettere la sua autentica passione per la natura. Rivolgo un pensiero di cordoglio e vicinanza ai suoi familiari”: è quanto ha affermato il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto, appresa la scomparsa di Fulco Pratesi.

Il fondatore del WWF Italia è morto stanotte in una clinica romana, a 90 anni. Architetto, giornalista, autore, disegnatore, è stato la guida per un’intera generazione di naturalisti.

