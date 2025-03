Morto il virologo Giovanni Maga dopo una lunga malattia

MeteoWeb

A seguito di una lunga malattia, è morto ieri Giovanni Maga, Direttore del Dipartimento di scienze biomediche del Consiglio nazionale delle ricerche, già direttore dell’Istituto di genetica molecolare del Cnr di Pavia. Scienziato di grande competenza e dedizione, il professor Maga ha dedicato la sua carriera alla ricerca e alla divulgazione scientifica, offrendo un contributo fondamentale allo studio delle malattie infettive e della biologia molecolare, conducendo rilevanti studi sulla replicazione del DNA, sulle infezioni virali e sui meccanismi di resistenza ai farmaci antivirali. Il suo lavoro ha avuto un impatto significativo nella lotta contro virus emergenti e nel progresso delle terapie innovative. Ha pubblicato oltre 200 lavori su riviste internazionali, ed è autore di diversi brevetti. La sua passione per la scienza, unita alla sua capacità di comunicare con chiarezza e rigore, lo hanno reso un punto di riferimento nel panorama scientifico italiano e internazionale. La comunità scientifica perde un ricercatore di grande valore, un collega stimato e una persona di rara umanità. Il Consiglio nazionale delle ricerche ha espresso profondo cordoglio per la sua scomparsa, stringendosi con affetto alla famiglia, agli amici e a tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo e lavorare al suo fianco.

“La scomparsa del nostro Direttore Giovanni Maga mi addolora profondamente, ed esprimo la mia sincera vicinanza a chi si trova oggi travolto da questo lutto“, commenta il presidente del Cnr, Maria Chiara Carrozza. “Il Consiglio nazionale delle ricerche perde uno stimato professionista che ha dedicato all’Ente lunghi decenni di studio e lavoro in un settore di grande e immediato impatto per la collettività. Da Direttore di Istituto prima e di Dipartimento poi, Giovanni Maga ha lasciato un’impronta indelebile in un ambito strategico quale quello delle scienze biomediche, contribuendo al progresso della ricerca grazie al suo spirito innovativo e alla sua dedizione. Giovanni Maga era noto per la sua abilità nel comunicare complesse nozioni in modo accessibile, favorendo la diffusione della conoscenza e dell’informazione basata su evidenze scientifiche. Nel salutare un amico e un collega, resta la speranza che il vuoto che oggi Giovanni Maga lascia sarà presto colmato dai suoi insegnamenti e dal suo esempio, per ispirare e educare nuove generazioni di scienziati“.

