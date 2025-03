MotoGP ad Austin, caos in griglia: via ritardato per situazione meteorologica difficile

MeteoWeb

Un colpo di scena ha stravolto il via del Gran Premio delle Americhe di MotoGP: a causa della pioggia e delle condizioni mutevoli dell’asfalto, la direzione di gara ha deciso di rinviare la partenza proprio mentre i piloti erano già schierati sulla griglia del Circuit of the Americas. La situazione meteorologica è peggiorata pochi istanti prima dello spegnimento del semaforo, con la pioggia che ha reso la pista insidiosa. Tutti i piloti sono tornati ai box per cambiare moto.

È quindi stata attivata la “quick restart procedure”, il protocollo che si applica in caso di interruzione immediata prima della partenza. I piloti torneranno ai box e si ripartirà con un nuovo giro di ricognizione, seguito da una nuova partenza, a condizione che il meteo non peggiori ulteriormente.

Le immagini dal paddock mostrano nervosismo e attesa: i team stanno preparando le moto. Questa improvvisa svolta potrebbe rimescolare le carte in tavola, con alcuni piloti – storicamente più forti sul bagnato – che potrebbero trarne vantaggio. I fan, intanto, attendono con il fiato sospeso.

