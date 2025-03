Satelliti, Musk e quel tweet: “cerca Mattarella per salvare l’accordo Starlink in Italia”

MeteoWeb

“Sarebbe un onore parlare con il Presidente (della Repubblica Sergio) Mattarella“. Così, ieri in serata, Elon Musk, co-fondatore di Tesla e numero uno di SpaceX e Starlink, ha risposto alle speculazioni di un influencer (che si autodefinisce “suprematista americano”) secondo cui il Presidente italiano starebbe cercando di impedire l’accordo del governo con Starlink “per motivazioni politiche”. Il Financial Times torna oggi sulla questione con un articolo in cui interpreta il messaggio di Musk come un tentativo di ottenere un incontro con Mattarella per salvare l’accordo. Il tutto mentre in Italia l’opposizione politica contro la possibile intesa da 1,5 miliardi di euro, volta ad assicurare comunicazioni in sicurezza per funzionari e militari italiani in missione all’estero “è aumentata nell’ambito delle tensioni diplomatiche transatlantiche”, dice il quotidiano.

Il FT ricorda che il governo Meloni è in trattative per un possibile accordo quinquennale con Starlink e che il Premier Giorgia Meloni che “ha rinsaldato un forte rapporto personale con Musk, ha difeso l’accordo, spiegando che non vi sono alternative pubbliche per garantire la sicurezza di questa tipologia di comunicazioni” che riguarderebbe personale diplomatico, funzionari e militari italiani oltre frontiera.

Secondo il quotidiano, l’accordo rischia di essere compromesso dalle tensioni tra Stati Uniti ed Europa sulla difesa, in particolare dopo la decisione del Presidente statunitense Donald Trump di sospendere gli aiuti militari e la condivisione di intelligence con l’Ucraina.

Il FT precisa che Meloni non ha rilasciato commenti pubblici sulla possibile intesa con Starlink. E aggiunge che un portavoce del Quirinale, interpellato sul caso, non ha sua volta rilasciato commenti sulla questione. Ma ricorda che precedentemente, lo scorso anno, Mattarella aveva espresso biasimo per gli interventi pubblici di Musk su questioni interne italiane, in particolare quando questi “aveva chiesto la rimozione dei giudici che avevano emesso sentenze sfavorevoli contro una delle iniziative del governo Meloni per scoraggiare gli arrivi di migranti”.

