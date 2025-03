Napoli, voragine al Vomero: compattatore dei rifiuti rimane in bilico

MeteoWeb

Una voragine si è aperta a Napoli, nel quartiere Vomero, nella zona pedonale di via Scarlatti. Nel buco è andato a finire un compattatore dei rifiuti rimanendo in bilico. In superficie il diametro della voragine appare di circa 2-3 metri ma al sotto si stimano una decina di metri per una profondità di 5-6 metri. Nella zona è stata al momento sospesa l’erogazione dell’acqua.

