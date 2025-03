“La NASA deve considerare alternative per portare gli astronauti di Artemis sulla Luna”: cosa è emerso dal Congresso USA

MeteoWeb

Il 26 febbraio si è svolta una riunione della sottocommissione spaziale e aeronautica della Commissione per la scienza, lo spazio e la tecnologia della Camera per discutere i prossimi passi della Programma Artemis e come gioca negli sforzi per arrivare a Marte. Nell’audizione, intitolata “Step by Step: The Artemis Program and NASA’s Path to Human Exploration of the Moon, Mars, and Beyond”, due esperti di politica spaziale di lunga data, il dott. Scott Pace, direttore dello Space Policy Institute presso la George Washington University, e Dan Dumbacher, professore a contratto presso la Purdue University, hanno detto all’udienza che arrivare alla luna era imperativo, con la Cina che pianificava il proprio atterraggio con equipaggio prima del 2030.

“I nostri concorrenti globali, principalmente la Cina e i suoi alleati, stanno pianificando e superandoci nel loro tentativo di diventare dominanti nello spazio. Questa è una preoccupazione fondamentale per la sicurezza nazionale e l’economia”, ha affermato Dumbacher. E’ quanto si legge su space.com.

Dumbacher ha affermato che il numero di lanci di Starship necessari per dimostrare le sue capacità significa che le possibilità che consegni gli esseri umani sulla luna entro il 2030 erano “nella migliore delle ipotesi remote”. Pace ha suggerito di prendere una strada diversa. “È tempo di considerare alternative per andare sulla Terra, sulla Luna e ritorno”, ha detto Pace. “Idealmente, la NASA dovrebbe essere in grado di acquistare servizi di sollevamento pesante per inviare esseri umani sulla Luna. Un piano di campagna Artemis rivisto dovrebbe essere una priorità elevata per il nuovo amministratore”.

Tutto questo rientra in una competizione più ampia con la Cina e la leadership spaziale globale, hanno affermato i testimoni. Andare sulla Luna consentirebbe anche agli USA di apprendere le cose necessarie per andare su Marte in futuro. “Affinché la leadership degli Stati Uniti sia efficace, le missioni di esplorazione spaziale umana non possono essere ‘una tantum’, ma devono essere ripetibili e sostenibili, con una presenza continua come norma”, ha affermato Pace, mentre Dumbacher ha anche affermato che gli Stati Uniti hanno bisogno di una presenza lunare sostenibile, che sia sostenibile dal punto di vista tecnico, economico e politico.

Le discussioni

La NASA è stata anche oggetto di accese discussioni alla luce delle recenti azioni dell’amministrazione Trump, tra cui il licenziamento dei dipendenti in prova, bloccato all’ultimo minuto, e la confusione e il tumulto dopo un’e -mail ai dipendenti federali. Nel contesto dell’apparente competizione con la Cina, regnava l’incertezza sulla direzione intrapresa dalla NASA e sul futuro di alcuni dei suoi dipendenti.

“Il caos, la confusione, il colpo di frusta, l’intimidazione e il bullismo della forza lavoro sono comuni a tutte le agenzie e al governo”, ha affermato il deputato Zoe Lofgren dalla California. “Ogni giorno, i dipendenti della NASA temono che loro o i loro colleghi vengano licenziati arbitrariamente”.

Gli effetti sono stati preoccupanti, ha detto Dumbacher. “Nel weekend, ho avuto la possibilità di parlare con ex studenti, dipendenti della NASA, che sono spaventati… E credetemi, sono alcune delle persone più intelligenti. Sono più che felice di affidare loro il futuro, e loro sono preoccupati, e se ne accorgono, e si chiedono effettivamente cosa faranno per la loro carriera, e stanno valutando altre opportunità, il che penso sia terribilmente triste a causa dell’imperativo nazionale che abbiamo e della competizione globale in cui siamo impegnati”, ha detto Dumbacher.

Allo stesso tempo, i rappresentanti hanno sollevato questioni di burocrazia e problemi di approvvigionamento che ostacolano l’utilizzo dell’innovazione del settore privato e comportano un aumento dei costi. La riduzione degli oneri normativi e l’incoraggiamento di una cultura di assunzione di rischi calcolati sono state le soluzioni proposte.

