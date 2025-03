La NASA annulla lancio del cargo Cygnus verso la ISS: veicolo danneggiato

MeteoWeb

La NASA ha cancellato la missione di rifornimento NG-22 diretta alla Stazione Spaziale Internazionale (ISS) a causa di danni subiti dal veicolo spaziale Cygnus, costruito dalla Northrop Grumman. Il cargo, che avrebbe dovuto trasportare diverse tonnellate di cibo, carburante e materiali essenziali per l’equipaggio a bordo della ISS, doveva partire dalla Space Coast della Florida a giugno. Tuttavia, durante il trasporto verso il sito di lancio, il container contenente il veicolo ha subito danni strutturali.

Danni al cargo Cygnus, missione annullata

Dopo un’attenta ispezione, gli ingegneri della NASA hanno confermato che i danni non riguardano solo il contenitore, ma anche il modulo cargo stesso. Questa scoperta ha portato alla decisione di annullare il lancio, poiché la sicurezza del veicolo e del suo carico non poteva essere garantita.

Nonostante la cancellazione del volo di giugno, la NASA non esclude la possibilità che il modulo Cygnus possa essere riparato e utilizzato in una missione futura.

Impatto minimo sugli astronauti in orbita

L’annullamento della missione NG-22 non avrà conseguenze significative per gli astronauti a bordo della ISS. La NASA ha già pianificato l’invio di ulteriori rifornimenti con la prossima missione cargo di SpaceX, prevista per il mese prossimo.

Northrop Grumman, che ha già effettuato 21 missioni di rifornimento per la NASA, ora lavorerà al lancio della missione NG-23, previsto non prima dell’autunno 2025. Nel frattempo, il cargo Cygnus della missione precedente, NG-21, attualmente agganciato alla ISS, si sgancerà domani mattina, 28 marzo.

SpaceX e Northrop Grumman

Mentre Northrop Grumman continua a sviluppare e migliorare il Cygnus, SpaceX si conferma un partner chiave della NASA per le missioni di rifornimento e trasporto di equipaggi. La capsula Dragon di SpaceX, a differenza di Cygnus, è progettata per sopravvivere al rientro nell’atmosfera terrestre, mentre il cargo di Northrop Grumman è destinato a bruciare in atmosfera al termine della missione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.