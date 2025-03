La NASA licenzia la numero uno degli scienziati del clima

MeteoWeb

La NASA ha licenziato 20 persone, tra le quali la numero uno degli scienziati ed esperta di clima, Katherine Calvin. Lo riferisce il New York Times. Tra gli altri impiegati licenziati ci sono il capo della tecnologia e il capo economista dell’agenzia. Le stesse posizioni nei centri NASA Johnson Space Center di Houston e Kennedy Space Center in Florida non sono, invece, stati toccati.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.