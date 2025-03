Neve instabile e valanghe imminenti: scatta l’allerta in Appennino

MeteoWeb

Sulle montagne dell’Appennino, in particolare oltre i 1800 metri di quota, si sta accumulando una quantità eccezionale di neve. Le ultime perturbazioni hanno portato abbondanti nevicate, che hanno rapidamente trasformato il paesaggio ma, allo stesso tempo, stanno creando una situazione di potenziale pericolo per chi frequenta la montagna. In particolare, cresce il rischio valanghe a causa di un manto nevoso molto instabile.

La neve caduta negli ultimi giorni si è depositata su uno strato preesistente senza aderirvi in modo adeguato, creando un’interfaccia fragile tra i due livelli. Questo punto di contatto rappresenta una debolezza strutturale che può facilmente cedere in presenza di sollecitazioni. A rendere la situazione ancora più critica è la quantità di neve fresca caduta: secondo le rilevazioni di Meteomont, in alcune aree si sono registrati accumuli fino a 50 centimetri. Si tratta di neve ad alta densità, quindi molto pesante, precipitata in un contesto di temperature relativamente miti. Di conseguenza, il nuovo manto si è rapidamente umidificato, aumentando ulteriormente il carico sulla superficie già instabile.

La capacità del manto nevoso di sopportare sovraccarichi è attualmente molto ridotta. Questo significa che la semplice presenza di una massa nevosa consistente può già rappresentare una minaccia, ma la situazione peggiora in caso di ulteriori sollecitazioni, come il passaggio di sciatori o escursionisti. I pendii ripidi sono i più vulnerabili: qui il rischio di distacchi spontanei è elevato, e potrebbe bastare un minimo peso aggiuntivo per innescare una valanga.

Il quadro complessivo è reso ancora più delicato dal fatto che nei prossimi giorni sono attese ulteriori nevicate, anche a quote più basse. Questo potrebbe peggiorare ulteriormente la stabilità del manto nevoso, alimentando il pericolo in molte zone dell’Appennino.

In queste condizioni, è fondamentale agire con la massima prudenza. Prima di pianificare qualsiasi attività in montagna, è indispensabile consultare il bollettino valanghe emesso da Meteomont e le previsioni meteorologiche aggiornate. Avere piena consapevolezza della situazione permette non solo di proteggere la propria sicurezza, ma anche di non mettere a rischio la vita degli operatori del soccorso alpino, che in condizioni simili devono affrontare interventi particolarmente complessi e pericolosi.

La montagna in inverno sa essere meravigliosa, ma richiede rispetto e preparazione. Mai come in questi giorni, la cautela è la prima regola per vivere l’ambiente montano in sicurezza.

