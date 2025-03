Neve in Piemonte, i fiocchi si spingono fino a quota 700 metri

MeteoWeb

Una profonda saccatura in movimento dalla penisola iberica verso il Mediterraneo occidentale ha convogliato sul Nord/Ovest italiano flussi umidi, che si sono intensificati a partire dal pomeriggio di ieri: nella notte in Piemonte la quota neve ha raggiunto i 700-800 metri su alcune valli tra Torinese, Cuneese e VCO per effetto dell’omotermia. I fenomeni si sono rapidamente attenuati in queste ore e, dopo una temporanea pausa nelle ore centrali, si avrà una nuova ripresa delle piogge fino a domani sera ma a carattere sparso e intermettente, alternate a locali schiarite, secondo quanto riporta Arpa regionale.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

