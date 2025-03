Neve e forti piogge in Corea del Sud, al via settimana di maltempo invernale | FOTO

MeteoWeb

La Corea del Sud è stata colpita da forti piogge e neve nella notte tra il 2 e il 3 marzo ora locale, causando interruzioni dei trasporti e diversi disagi, con previsioni di ulteriore maltempo in tutto il Paese. Secondo l’Amministrazione meteorologica coreana, durante la notte sono state osservate forti nevicate a Seul, nella provincia di Gyeonggi, nella provincia di Gangwon e nelle province di Chungcheong.

Le forti nevicate del 3 marzo hanno causato diversi incidenti in tutto il Paese, anche se non sono stati segnalati feriti o decessi. Sono state riportate 4 segnalazioni ai funzionari in merito a veicoli bloccati, di cui 10 sono stati soccorsi. Sono stati inoltre segnalati 11 incidenti stradali e sono state presentate altre 51 segnalazioni di sicurezza ai funzionari in merito alla neve accumulata.

Alle 11 ora locale, 53 servizi traghetto sono stati cancellati e 10 voli sono rimasti a terra. Tredici parchi nazionali sono rimasti chiusi al pubblico, mentre alle auto non è stato permesso di usare 13 strade per prevenire ulteriori incidenti.

In gran parte della provincia di Gangwon si sono registrati accumuli di neve di 10-30 cm, mentre nelle zone orientali della provincia di Gyeongggi, nella provincia del Chungcheong settentrionale e nelle zone settentrionali della provincia del Gyeongsang settentrionale si sono registrati accumuli di neve pari a 5-15 cm.

Le regioni montuose della provincia di Gangwon sono state le più colpite: alcune località hanno segnalato fino a 49,6 cm di neve accumulata alle 6 del mattino del 3 marzo. Anche alcune regioni montuose della provincia del Gyeongsang settentrionale hanno visto forti nevicate, con Uljin-gun e Mungyeong che hanno ricevuto rispettivamente 24 cm e 15,6 cm. Dove non si sono visti fiocchi è stata invece registrata pioggia, con Seul che ha registrato 22 mm di pioggia, mentre Hwaseong nella provincia di Gyeonggi e Chungju nella provincia del Chungcheong settentrionale hanno registrato circa 35 mm di pioggia. Nelle regioni montuose dell’isola di Jeju, sono stati registrati fino a 82 mm di pioggia accumulata alle 6 del mattino del 3 marzo.

“Mentre l’aria fredda si sposta verso la penisola coreana e un sistema di bassa pressione si avvicina da Sud, si prevede la formazione di nubi cariche di pioggia, che porteranno maltempo in tutto il Paese“, ha avvertito un funzionario della KMA.

Sono previste forti piogge o nevicate nelle zone centrali e meridionali della Corea del Sud, con le regioni montuose nella provincia di Gangwon, nella provincia di Gyeongsang settentrionale e nell’isola di Jeju che potrebbero registrare precipitazioni accumulate fino a 40 mm il 4 marzo. Città come Gwangju, Daegu, Busan e Ulsan potrebbero registrare fino a 30 mm di precipitazioni accumulate, mentre le zone meridionali della provincia di Gyeonggi, così come Incheon e Seul, possono aspettarsi precipitazioni accumulate comprese tra 5 mm e 10 mm.

A seconda delle condizioni di temperatura, le nubi cariche di pioggia possono anche trasformarsi in nubi di neve, poiché nelle regioni montuose della provincia di Gangwon sono attesi accumuli di neve da 10 a 30 cm, mentre a Seul e Incheon fino a 5 cm di nevicate.

Si prevede che le precipitazioni cesseranno quando il sistema di bassa pressione si sposterà verso Kyushu, in Giappone. Tuttavia, poiché l’aria fredda viene portata nelle zone montuose della provincia di Gangwon dai venti da Nord/Est, le regioni pesantemente colpite possono aspettarsi di vedere fino a un metro di neve fino al 5 marzo.

Sebbene negli ultimi giorni la Corea del Sud abbia registrato temperature più calde della media, la KMA ha aggiunto che è possibile un brusco calo delle temperature a partire dal 4 marzo, poiché l’aria fredda si sposterà nella penisola da Nord. Il 4 marzo le minime mattutine dovrebbero oscillare tra -4°C e 4°C, mentre le temperature diurne dovrebbero oscillare tra +2°C e +9°C.

