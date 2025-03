Non dimentichiamoci l’eruzione dell’Hunga Tonga-Hunga Ha’apai: gli effetti devastanti dureranno fino al 2029

MeteoWeb

L’eruzione del vulcano sottomarino Hunga Tonga-Hunga Ha’apai, avvenuta il 15 gennaio 2022 nel Pacifico meridionale, è stata una delle più imponenti manifestazioni atmosferiche mai registrate. Oltre a generare una colonna di gas e cenere che si è innalzata fino a 58 km di altezza, l’evento ha avuto un impatto sorprendente sulla composizione della stratosfera, innescando conseguenze climatiche di vasta portata. Il rilascio di circa 150 milioni di tonnellate di vapore acqueo, un volume paragonabile a 60.000 piscine olimpioniche, ha alterato significativamente la dinamica termica dell’atmosfera, contribuendo a modificare i modelli meteorologici su scala globale.

L’iniezione di una quantità così ingente di vapore acqueo in una regione normalmente caratterizzata da una bassa concentrazione di umidità ha introdotto un elemento destabilizzante nel bilancio radiativo terrestre. Il vapore acqueo, noto per essere un efficace gas serra, ha potenziato la capacità dell’atmosfera di trattenere il calore, determinando un incremento delle temperature globali. Questo fenomeno ha agito come un amplificatore dell’effetto serra, aggiungendosi ai cambiamenti climatici già in corso e alterando i normali schemi di circolazione atmosferica. Parallelamente, la presenza massiccia di umidità nella stratosfera ha accelerato i processi di distruzione dell’ozono, un elemento cruciale per la protezione della Terra dai dannosi raggi ultravioletti.

Gli scienziati della University of New South Wales hanno impiegato sofisticati modelli climatici per analizzare le ripercussioni di questo evento senza precedenti. Le simulazioni hanno evidenziato modifiche significative nei regimi climatici di diverse aree del pianeta. In Australia settentrionale, gli inverni potrebbero risultare più freddi e umidi almeno fino al 2029, con un’alterazione delle precipitazioni e una possibile riduzione delle temperature stagionali. Il Nord America, al contrario, potrebbe sperimentare inverni più caldi del normale, in risposta alle variazioni nella distribuzione del calore atmosferico. In Europa, e in particolare in Scandinavia, gli effetti si potrebbero tradurre in inverni sensibilmente più rigidi, con un incremento della frequenza di ondate di gelo e condizioni climatiche estreme.

L’eruzione del Hunga Tonga-Hunga Ha’apai ha evidenziato quanto i fenomeni vulcanici sottomarini possano avere implicazioni profonde sull’equilibrio climatico globale. A differenza delle tradizionali eruzioni vulcaniche terrestri, che spesso rilasciano grandi quantità di particolato e anidride solforosa in grado di raffreddare temporaneamente il pianeta, questa eruzione ha agito nella direzione opposta, contribuendo a un aumento del calore trattenuto nell’atmosfera. L’interazione tra gli effetti a breve e lungo termine di un evento di tale portata dimostra la complessità delle dinamiche atmosferiche e l’importanza di monitorare costantemente i fenomeni naturali per comprendere meglio le loro conseguenze sul sistema climatico terrestre.

L’impatto di questa eruzione si farà sentire per anni, con possibili ripercussioni anche sulla circolazione oceanica e sulla stabilità della corrente a getto. La necessità di studiare a fondo le interazioni tra le emissioni vulcaniche e il clima diventa sempre più urgente per anticipare le possibili evoluzioni future e mitigare eventuali rischi. La fragilità dell’equilibrio atmosferico emerge con chiarezza da episodi come questo, sottolineando la complessa rete di connessioni tra la geosfera, l’atmosfera e il sistema climatico globale.

