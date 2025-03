Nord Stream, Lavrov: “discussioni tra Russia e USA per il riavvio delle forniture”

MeteoWeb

Russia e Stati Uniti sono in contatto in merito ai gasdotti Nord Stream. Lo dice il Ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov, che ha chiesto agli USA di fare pressione sull’Europa affinché accetti le forniture di gas russo. Lo riporta la Tass. “L’interesse nel ripristinare la normale fornitura energetica all’Europa è davvero solo nell’interesse degli Stati Uniti e della Russia?”, ha detto Lavrov. “Ci sono discussioni sui Nord Stream. Sarebbe probabilmente interessante se gli americani usassero la loro influenza sull’Europa e la facessero smettere di rifiutare il gas russo. Ma questo suona già surreale“, ha aggiunto.

Secondo Lavrov, l’Europa e le aziende europee stanno attualmente pagando molto di più per le risorse energetiche rispetto alle aziende americane. “Allo stesso tempo, persone come (il Ministro dell’economia tedesco) Robert Habeck, (il Presidente della Commissione europea) Ursula von der Leyen e (il Ministro della difesa tedesco) Boris Pistorius dicono tutti che non permetteranno mai che i gasdotti Nord Stream vengano ripristinati. Queste persone sono o malate o suicide”, ha detto Lavrov.

