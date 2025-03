Nucleare, domani a Bruxelles l’ECR presenta studio sulla fusione

MeteoWeb

Domani, giovedì 27 marzo, alle ore 10, presso la Sala AS P 3E2 del Parlamento europeo a Bruxelles, verrà presentato uno studio dedicato allo stato della ricerca sulla fusione nucleare e ai suoi sviluppi per l’Europa. L’iniziativa è promossa da Nicola Procaccini, co-presidente del gruppo dei Conservatori e Riformisti (ECR) al Parlamento europeo e responsabile ambiente ed energia di Fratelli d’Italia. Ad affiancarlo nell’introduzione sarà l’europarlamentare Letizia Moratti.

Il cuore dell’evento sarà la presentazione del rapporto sulla fusione nucleare, con particolare attenzione alle tempistiche e alle opportunità di sviluppo nel contesto europeo. A illustrare i risultati dello studio sarà il Prof. Piero Martin, ordinario di Fisica Sperimentale all’Università di Padova e curatore del documento.

Alla discussione prenderanno parte anche Benoit Fourestié, della Direzione Energia della Commissione europea, e Cyrille Mai Thanh, direttore degli affari europei della Fusion Industry Association, che offriranno ulteriori spunti sulle prospettive di questa tecnologia per il futuro energetico del continente.

“La presentazione dello studio in Italia ha aperto un proficuo confronto – ha dichiarato Nicola Procaccini – e l’iniziativa di Bruxelles sarà l’occasione per fare il punto su una tecnologia, come la fusione nucleare, che rappresenta qualcosa più di una bella speranza, l’energia del futuro. Lo studio che abbiamo commissionato come ECR rappresenta il più aggiornato documento sui progressi raggiunti in Europa e nel mondo, e di cui l’Italia è assoluta protagonista“.

