Il nucleare in Italia: “reattori di terza generazione avanzata e di quarta”

MeteoWeb

“E’ necessario garantire il pieno sviluppo dell’energia nucleare di nuova generazione. Stiamo parlando degli small reactor, reattori nucleari di terza generazione avanzata e poi di quarta generazione, che sono realizzabili su base industriale, adattabili, componibili e trasportabili e installabili laddove lo chieda un’industria nel mondo”. Lo ha detto il ministro Adolfo Urso a Siracusa per un incontro sul polo petrolchimico di Priolo. “Le nostre imprese hanno la scienza la tecnologia, la ricerca ei brevetti per incamminarsi su questa strada. E per questo il governo ha approvato un disegno di legge che consente al nostro Paese di produrre nel suo territorio con le nostre imprese, i reattori di nuova generazione”, ha aggiunto.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.