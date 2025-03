Nucleare: perdita di refrigerante radioattivo da centrale in Finlandia

MeteoWeb

Un incidente si è verificato venerdì scorso in Finlandia presso il reattore nucleare Olkiluoto 3, il più grande d’Europa, con una perdita di circa 100 metri cubi di refrigerante radioattivo. L’incidente è avvenuto durante la consueta interruzione annuale del reattore per manutenzione, precisamente durante il riempimento della piscina del reattore. La perdita è stata causata da un errore umano: un portello della piscina non era stato chiuso correttamente, permettendo al refrigerante di defluire nelle stanze di contenimento e nel sistema di scarico a pavimento.

Nonostante l’incidente, l’operatore TVO ha sottolineato che non c’è stato alcun rischio per la sicurezza del personale, per l’ambiente o per l’integrità nucleare, grazie alle misure di sicurezza in atto. L’evento è stato classificato come di bassa rilevanza in termini di esposizione alle radiazioni.

Olkiluoto 3, un reattore EPR (European Pressurized Reactor) di nuova generazione costruito dal consorzio Areva-Siemens, è una delle principali fonti di energia della Finlandia, producendo oltre il 10% dell’elettricità nazionale. Tuttavia, come altri progetti simili, ha subito notevoli ritardi e sforamenti di costi durante la sua costruzione.

