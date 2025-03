Nucleare, l’ultimatum di Trump: la lettera inviata e il rischio attacchi contro le strutture

MeteoWeb

Nella lettera inviata dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, alla Guida Suprema dell’Iran, Ali Khamenei, è presente un ultimatum di due mesi per raggiungere un nuovo accordo sul nucleare. Lo rivela il sito d’informazione Axios, citando un funzionario americano e due fonti al corrente del contenuto della lettera. Secondo Axios, non è chiaro se la scadenza di due mesi inizi dal momento in cui la missiva è stata consegnata a Teheran o da quando inizieranno gli eventuali negoziati. Ma, fa notare il sito, se l’Iran respingesse l’offerta di Trump e non accettasse di negoziare, le possibilità di un’azione militare degli Stati Uniti o di Israele contro le sue strutture nucleari aumenterebbero drasticamente.

La lettera è stata consegnata qualche giorno fa dall’inviato di Trump, Steve Witkoff, al presidente degli Emirati Arabi Uniti, Mohammed Bin Zayed, in un incontro ad Abu Dhabi. Il giorno dopo, l’inviato emiratino Anwar Gargash si è recato a Teheran e ha consegnato la lettera al ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araqchi. Secondo le fonti interpellate da Axios, la lettera di Trump a Khamenei è “dura” nei contenuti. Prima che la lettera venisse consegnata agli iraniani, la Casa Bianca ha informato del suo contenuto diversi alleati tra cui Israele, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti.

