“Nuova rotta per l’innovazione aerospaziale”: l’evento a Genova

Il gruppo studentesco DOPE Aerospace inaugura le proprie attività con un evento realizzato in collaborazione con la Camera di Commercio di Genova: “Nuova rotta per l’innovazione aerospaziale – NextGen Tech Conference 2025”. L’appuntamento è fissato per lunedì 10 marzo 2025, ore 19:00 presso la Sala delle Grida del Palazzo della Borsa di Genova. Durante la serata, oltre 100 studenti e studentesse presenteranno i loro progetti nel settore aerospaziale ai rappresentanti di grandi aziende, enti e istituzioni, creando un’opportunità unica per la collaborazione tra giovani talenti e il mondo industriale.

