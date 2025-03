Un nuovo spazio dedicato alle onde gravitazionali al Planetario di Torino

MeteoWeb

Planetario di Torino inaugura un nuovo spazio dedicato alle onde gravitazionali, realizzato da Infini.to, in collaborazione con i Soci Scientifici dell’Associazione Apriticielo (INAF, INFN e Università di Torino) e l’Osservatorio Gravitazionale Europeo (EGO), che ospita il rivelatore di onde gravitazionali Virgo. Lo spazio racconta le onde gravitazionali, lo spazio-tempo e la teoria della Relatività Generale, utilizzando postazioni interattive, simulazioni e approfondimenti. L’intervento di rinnovamento ha coinvolto il piano -3 di INFINI.TO, la sezione dedicata alla cosmologia, e prevede tre nuove installazioni realizzate in collaborazione con l’INFN, Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e l’Osservatorio Gravitazionale Europeo (EGO).

La prima postazione permette di simulare la produzione di onde gravitazionali che si possono poi rivelare grazie a un modellino interattivo di interferometro, realizzato dall’INFN, che riproduce in scala l’interferometro di Virgo che si trova a Cascina, vicino a Pisa, all’interno di EGO. La seconda postazione permette di simulare la fusione di alcuni corpi celesti. Il visitatore può variare diversi parametri, come la scelta degli oggetti da simulare (buchi neri, stelle di neutroni o pianeti), la loro posizione e la loro velocità iniziale. Fatte queste scelte si avvia la simulazione. La gravità fa muovere i corpi celesti e il balletto cosmico ha inizio, mentre l’intensità e la forma del segnale di onda gravitazionale viene disegnato in tempo reale.

I dettagli

Altra grande novità è il rifacimento della postazione dedicata allo spazio-tempo, resa completamente interattiva e immersiva grazie a un’installazione sviluppata con il contributo di INFN ed EGO. Si tratta di una rete deformabile proiettata sulle pareti dello spazio espositivo: la presenza e i movimenti delle persone che passano in prossimità della postazione incurvano e alterano la superficie virtuale. Con il proprio corpo il pubblico produce così sulle pareti dell’installazione l’effetto che stelle, supernovae e buchi neri hanno nel cosmo, incurvando la trama dello spazio-tempo.

I nuovi spazi saranno inaugurati Sabato 8 marzo, alle ore 15.30 con una conferenza-spettacolo presso Infini.to che unisce le ultime ricerche in campo astronomico e scientifico alle spettacolari immagini del Planetario digitale. I protagonisti, entrambi membri della Collaborazione Scientifica dell’esperimento Virgo, sono Monica Colpi, Università di Milano Bicocca – INAF, e Alessandro Nagar, Ricercatore dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare di Torino. A seguire sarà possibile assistere a uno spettacolo in Planetario (“Pianeti, stelle e galassie”) e visitare liberamente il Museo e la nuova area espositiva. L’incontro è gratuito, possedendo il biglietto di ingresso MUSEO+ ASTROTALK.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.